İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Çomaklı'dan Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz'e ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet, Eskişehir Barosu başkanı, Av. Mustafa Elagöz'ü ziyaret etti.


Karşılık sohbet havasında geçen ziyaret sonrasında Rektör Çomaklı, Baro Başkanı Elagöz'e Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan Keçi Riton hediye etti. Ziyarette Rektör Çomaklı'ya, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özcan ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Uslu, Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Avcı ve Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Koordinatörü Mehmet Uğurlu eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.