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Rektör Çomaklı'dan ETİ'ye ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet, Eskişehir'in önde gelen markalarından ETİ Şirketleri'ne ziyarette bulundular.


Ziyarette Rektör Çomaklı ile beraberindeki heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı karşıladı. Uzun bir aradan sonra Rektör Çomaklı önderliğinde bir araya gelen Çomaklı ve Kanatlı, hangi alanlarda ve nasıl işbirliklerine gidilebileceği üzerine görüşlerini paylaştılar.


Ziyarette, Anadolu üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı 60 yılı aşkın varlığıyla Anadolu Üniversitesi ile şehrin önemli değerlerinden olan ETİ kuruluşunun bir araya gelerek çeşitli çalışmalar üretmesinin, ülke açısından da önem arz ettiğini vurguladı. Rektör Çomaklı devlet mekanizmasındaki güvenlik bürokrasisi ve finansal bürokrasinin iki sacayağı olarak eşgüdümüne de dikkat çekti.


Başkan Firuzhan Kanatlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile organizasyon ve araştırma alanlarında işbirliklerine gitmek istediklerini ve yapılacak çalışmalarla iyi bir sinerji yakalanabileceğini ifade etti.

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