Rektör Çomaklı'dan Polis Haftası ziyaretleri

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ve Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Doğanay'ı ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcıları ve Rektör Danışmanları da yer aldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret eden Dr. Şafak Ertan Çomaklı Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yılını kutlayarak, polisin ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak için, canını dişine takarak gece gündüz demeden görev yaptığını belirtti. Rektör Çomaklı "Polis Teşkilatımız özverili çalışmalarıyla, ülkemizin bekasına hain ellerin uzandığı her durumda, milletimizle omuz omuza vererek vatanın dört bir tarafındaki terör örgütü mensubu hainleri adaletin önüne çıkarmakta, evlatlarımızın geleceğine el koymak isteyen hainlere fırsat vermemektedir" dedi.

Eskişehir il Emniyet Müdürü Engin Dinç de Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın ikinci ziyareti Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Doğanay'a oldu. Kendisinin de bir dönem Polis Akademisi gibi ülkemizin güzide bir kurumunda görev yaptığını söyleyen Prof. Dr. Çomaklı, Muzaffer Doğanay nezdinde Polis Teşkilatının ve Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören geleceğin polis adaylarının Polis Haftası'nı kutladı. Polis Teşkilatımız 174 yıllık mazisinin en karanlık gecesi olan 15 Temmuz gecesinde içerisindeki hainler dolayısıyla yıpratılmaya çalışıldıysa da hakka, hukuka, insan haklarına, vicdana ve ahlakına gönülden bağlı kıymetli mensupları sayesinde bu taarruzdan kurtulmuş, içerisindeki alçakları adalete teslim etmesini bilmiştir diyen Rektör Çomaklı, bu okullarda okuyan çocuklar bu hainlere karşı ülkemizin teminatı, polis teşkilatımızın geleceğidir dedi. Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Doğanay da Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretlerinden ve Polis Teşkilatına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.