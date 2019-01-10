Rektör Çomaklı'dan sınav dönemindeki öğrencilere sürpriz ziyaret

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sınav dönemindeki öğrencilere kütüphanede sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi'nde Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek hem onlara moral verdi hem de başarılı bir sınav dönemi geçirmeleri dileğinde bulundu. Ziyarette, Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Oktay Emir, Prof. Dr. Erhan Eroğlu, Prof. Rahmi Atalay, Genel Sekreter Ersin Eroğlu ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Güven Tunçel de yer aldı.

Gayet samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, öğrencilerin kütüphane kullanım olanaklarına ilişkin görüşlerini ve taleplerini dinleyen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, kendisine yöneltilen soruları da içtenlikle yanıtladı. Öğrencilerle birlikte ikram sırasına da giren Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu esnada da öğrencilerle yakından ilgilenmeyi ve sohbet etmeyi ihmal etmedi. İkram sırasında bir öğrencinin, ailesinden gelen telefon ile Rektör Çomaklı'yı görüştürmek istemesi ise hayli neşeli anların yaşanmasına neden oldu. Rektör Prof. Dr. Çomaklı ise öğrencinin ve ailenin bu isteğini geri çevirmeyip görüşerek, evlatlarının kendilerinin bir emaneti olduğunu belirterek “Gözünüz kesinlikle arkada kalmasın. Bizler, evlatlarınıza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve bu kapsamda da elimizden gelenin en iyisini yapma ve yanlarında olma gayreti içerisindeyiz. Bugün de öğrencilerimizi sınav dönemlerinde yalnız bırakmamak ve onları motive edebilmek için çalışma ortamlarında ziyaret ettik. Gayet başarılı bir sınav dönemi geçirdiklerini gördük ve onlara güvenimiz sonsuz. Siz de bu konuda evladınıza sonuna kadar güvenin ve içiniz kesinlikle rahat olsun" dedi

Rektör Çomaklı'dan öğrencilere tavsiyeler

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesinin, günün ihtiyaçlarını ve koşullarını karşılayacak teknolojiye ve fiziki koşullara sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilere sınav dönemleri dışında da kütüphanenin olanaklarından yararlanmaları tavsiyesinde bulundu. “Amacımız, siz öğrencilerimizin gayet ferah ve modern ortamlarda çalışabilmelerini sağlamak” diyen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, bu kapsamda da hem yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini hem de fiziki koşullarla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bütün bu çalışmaları öğrenci ailelerinin vergileriyle gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu nedenle de öğrencilerin her türlü sorunlarında kendilerine ulaşmalarını talep etti. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerin kendisiyle selfie çekinme taleplerini de geri çevirmeyip yerine getirerek ziyaretini sonlandırdı.

Kütüphane modern yapısıyla kapılarını 7/24 öğrencilere açıyor

Kütüphanenin daha yoğun ve verimli bir şekilde kullanımına yönelik olarak hayata geçirilen 7/24 uygulaması, beraberinde bazı yenilikleri getirdi. Bu kapsamda kütüphane bünyesinde bulunan iki sergi salonu oturma kapasitesinin arttırılması amacıyla sessiz okuma salonlarına dönüştürüldü. Bunun yanında 7/24 hizmet verilmeye başlanılmasının ardından öğrencilere ödünç iPad verilmesi ile bilgisayar laboratuvarından yararlanmalarına yönelik hizmetler hayata geçirildi. Son dönemde sunulan hizmetlerden bir diğeri ise "Book Shower (Kitap Duşu)" isimli kitap temizleme cihazı. Bu hizmet sayesinde artık kitaplar daha hijyenik bir şekilde okurlarıyla buluşuyor. Son dönemde yapılan teknolojik yeniliklerin yanı sıra kütüphane bünyesindeki fiziki iyileştirmeler de oldukça dikkat çekiyor. Fiziki iyileştirmelere yönelik olarak tuvaletler yenilendi, teknik hizmetler birimleri ikinci kata taşınarak boşalan yerler depoya dönüştürüldü, emanet depoları oluşturuldu, koltuklar yenilendi.

Kütüphaneden öğrencilere ücretsiz çay, kahve ve çorba ikramı

Kütüphanede ücretsiz olarak çorba, çay ve kahve ikramı ise özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında öğrenciler çalışmalarında motivasyon ve memnuniyet kaynaklarından birini oluşturuyor. Gece 00.00-01.00 saatleri arasında öğrencilere ücretsiz olarak sunulan çay, kahve ve çorba ikramı sayesinde öğrenciler küçük molalar vererek bölünmeden çalışmalarına devam edebiliyorlar. Yine öğrencilerin çalışmalarını sürdürürken ihtiyaçlarını karşılamalarına ve dinlenmelerine yönelik olarak kütüphanenin yan tarafındaki kafeterya alanı da son dönem yeniliklerinden birini oluşturuyor.

Yılda 1 milyon 400 bin kişi kütüphaneyi ziyaret ediyor

Yeniliklere ve gelişime açık bir şekilde çalışmalarını sürdüren Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi, 7/24 uygulamasıyla daha verimli ve yoğun bir şekilde hizmetlerini sürdürüyor. Sadece yaz dönemi (Temmuz-Ağustos) hafta içi 08.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Özellikle sınav dönemlerinde günlük ortalama 8 ile 9 bin kişi giriş yaparken bu sayı sınav haftaları dışında ise 2 bin 500 ile 3 bin 500 kişi arasında değişim gösteriyor. Bunun yanı sıra kütüphanenin, aylık ortalama 100 ile 120 bin, yıllık ise 1 milyon 400 bin kişiye kapılarını açtığı görülüyor. 1980‘li yıllarda 20 civarında personel ile yürütülen çalışmalar, Kütüphanenin büyümesi, yeni binada hizmet vermeye başlaması ve son olarak 7/24 açık olmasıyla birlikte 12 kütüphaneci, 47 memur-teknisyen-işçi-destek, 15 temizlik personeli ve 19 kısmi zamanlı öğrenci olmak üzere 93 personelle başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Kütüphane, sadece kendi akademik ve idari personeli ile öğrencilerine hizmet vermekle kalmayıp kentteki diğer üniversite mensupları ile araştırma amaçlı gelen tüm kullanıcılara da hizmet veriyor.

Kütüphane tüm şehre kapılarını açıyor

Kütüphane sahip olduğu koleksiyon sayısı ve alanında uzman personel bakımından Türkiye'de hatırı sayılır bir yerde yer alıyor. Ziyaretçilerine kapsamlı bir araştırma ortamı sunan kütüphane, koleksiyonunda 318 bin basılı kitap, 264 bin e-Kitap, 149 bin e-Dergi, 7 bin 450 tez, 3 bin 270 müzik notası ve 86 veri tabanı bulunuyor. Kütüphanenin 7/24 hizmet vermesi, üniversite-şehir ilişkisi anlamında da önem taşıyor. Hatta bölgesel olarak da aktif bir şekilde kullanılması da öne çıkan özelliklerin başında geliyor.