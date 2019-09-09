Rektör Çomaklı'dan yeni eğitim öğretim dönemi mesajı

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması için gereken en önemli güç şüphesiz eğitimdir. Bu nedenledir ki ülke insanının nitelikli ve çağdaş bir eğitim alması geleceğimiz açısından da önemlidir. Eğitimsiz bir neslin elindeki yer altı ya da yer üstü kaynaklarının ne kadar zengin olduğunun hiçbir önemi kalmamaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği gibi “en büyük savaş cahilliğe karşı verilen savaştır” . Bizler de eğitim savaşının birer neferi olarak genç ve dinamik bir nüfusa sahip ülkemizin bağımsızlığı ve gelişmesi yolunda üzerimize düşeni sonuna kadar yapma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2019-2020 eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimiz, ailelerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm ülkemiz için başarıyla geçmesini dilerim.”