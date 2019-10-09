İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Çomaklı'nın Barış Pınarı Harekatı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir mesaj yayımladı.


Rektör Prof. Dr. Çomaklı mesajında, "Ülkemiz tarihinden aldığı mirasla bölgesinde barışın ve huzurun garantörü durumundadır. Devletimiz bölgede hiçbir karanlık odağın gizli hesaplarına izin vermeyecek, kendisine yöneltilen tehditlere boyun eğmeden mazlumun hakkını geçmişte olduğu gibi bugün de koruyacaktır. Allah Silahlı Kuvvetlerimizi korusun ve muvaffak etsin" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.