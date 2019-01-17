Rektör Çomaklı'nın Kütahya ziyareti

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kütahya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Rektör Çomaklı, bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Kütahya'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesini ve Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Çomaklı, ziyaret programı kapsamında öncelikle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kavuncu'yu ziyaret etti. Görüşmede, Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Rektör Prof. Dr. Kavuncu'dan üniversite bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Prof. Dr. Vural Kavuncu tarafından Çomaklı'ya hediye takdiminde bulunuldu.

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın, Kütahya ziyaretlerindeki bir sonraki durağı ise Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Rektör Çomaklı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu eşliğinde hastanedeki personel ve hastalarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve tedavi gören hastaların durumları hakkında bilgiler aldı. Çomaklı, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilerine devam edilen hastalarla da bir araya gelerek yakından ilgilenmeyi de ihmal etmedi.