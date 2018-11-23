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Rektör Çomaklı'nın Öğretmenler Günü mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Çomaklı mesajında, "Vatan toprağının her köşesinde büyük özveri ve sorumluluk bilinciyle kendilerine emanet ettiğimiz yavrularımızın ülkemize faydalı olabilmeleri için çaba sarf eden öğretmenlerimizin yürüttükleri görevin değerini ölçmek mümkün değildir. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, hepimizin şükran borçlu olduğumuz öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor; emekli öğretmenlerimize saygılarımı sunuyor ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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