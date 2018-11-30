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Rektör Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.


Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin ve Anadolu Üniversitesi eski Rektörlerinden Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, rektörlük ofislerinde gerçekleştirilen ayrı ayrı ziyaretler ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar dilediler. Ayrıca Hüseyin Zengin, Eskişehir PTT Başmüdürlüğü tarafından özel olarak basılan Anadolu Üniversitesi logolu kişisel pulu Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya hediye etti. Anadolu Üniversitesi bununla birlikte her türlü gönderilerini Anadolu Üniversitesi kişisel logolu pulla birlikte gönderebilecek.

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