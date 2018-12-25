Rektör Çomaklı'ya ziyaretler

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

Hayat boyu öğrenmeyi temel alan ve Türkiye'nin üçüncü yaş üniversite modeli olan “60+ Tazelenme Üniversitesi” proje sahibi Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Tazenlenme Üniversitesi hakkında ön görüşmenin yapıldığı ziyarete Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Göksel Arli, Yaşlı Bakım Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Emre Birinci, Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, Tazelenme Üniversitesi Antalya Kampüs Koordinatörü Handan Yalçıner katıldı. Prof. Dr. İsmail Tufan şu anda birçok üniversiteden Tazelenme Üniversitesinin bünyelerinde açılması için teklif geldiğini ve çalışmaların tüm hızla devam ettiğini belirtirken, tüm kampüslerde, ev sahibi üniversitelerin sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde gönüllü olarak kapılarını açtığını; ders veren öğretim elemanlarının yine gönüllülük esasıyla görev aldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Tufan, Anadolu Üniversitesi gibi büyük ve köklü bir üniversitede “Tazelenme Üniversitesi” açılmasının kendilerine mutluluk vereceğini dile getirdi.

Emniyete Bağlı Huzur Sevenler Derneğinden Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya ziyaret

Emniyete Bağlı Huzur Sevenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin ve dernek üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın makamında gerçekleşen görüşmede Necip Fazıl Şahin ve dernek üyeleri, hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.