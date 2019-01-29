Rektör Çomaklı'ya ziyaretler

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Mehmet Bozdemir ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

CHP milletvekillerinin ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.