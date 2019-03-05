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Rektör Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr Şafak Rektör Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor.


Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serghei Zaharia ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Serghei Zaharia ve beraberindeki heyet Erasmus+ işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunurken Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi Başkanı Hakan Duman ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Hakan Duman ve beraberindeki heyet, hayırlı olsun dileklerini ileterek Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi.


Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Eskişehir Şubesi İl Başkanı Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve HUDER Eskişehir Yönetim Kurulu Üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve Yönetim Kurulu üyeleri hayırlı olsun dileklerini ileterek Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi.

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