Rektör Erdal, Doç. Emre Ünlenen'i tebrik etti

Dr. Fuat Erdal, 5. Uluslararası Mikrotonal Gitar Yarışması'nda “Sarı Gelin” türküsü düzenlemesi ile birincilik ödülünün sahibi olan Doç. Emre Ünlenen'i tebrik etti. Tebrik törenine Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Erol İpekli de katılım gösterdi.

“Türkiye'de lisans ve lisansüstü düzeyde sanat eğitimi veren en köklü kurumların başında olmak bizim için guru verici” diyerek sözlerine başlayan Rektör Erdal, Doç. Emre Ünlenen'in başarısının bu anlamda kendilerini bir kez daha gururlandırdığını ifade etti. Rektör Erdal sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bugün burada kendisini kutlamak ve başarılarının devamı temenni etmek için bir araya geldik. Hocamızı hem sanat eğitimine sunduğu katkılar hem de kazandığı bu önemli başarısı için bir kez daha kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.”

“Rektörü Erdal'a ve yönetimine bu anlamlı kutlamayı düzenledikleri için teşekkürlerimi sunuyorum”

Doç. Emre Ünlenen de ödül kazandığı eseri ve Rektör Erdal'ın tebrik töreni için şunları söyledi:

“Sarı Gelin, Doğu Anadolu ve Kafkas coğrafyasında pek çok etnik kültürün sahip çıktığı bir türküdür. Bu çalışmamda Azerbaycan halk müziği varyantını, Türkiye varyantıyla bir arada kullanmaya özen gösterdim. Bu süreçte Azerbaycanlı balaban sanatçısı Alafsar Rahimov ile çalıştım. Kendisine gösterdiği nezaket dolu iş birliği ve bu video çalışmasının oluşmasında referans olan müzik kaydı için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Türk müziği üzerine engin bilgisiyle beni yönlendiren Türk Müziği danışmanım Esra Berkman'a da ayrıca teşekkür ediyorum.” Bunun yanı sıra desteklerini bizlerden esirgemeyen Dr. Fuat Erdal'a ve yönetimine de bu anlamlı kutlamayı düzenledikleri için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.”

Prof. İpekli ise, “Emre Hocamız Türk Müziği eserlerini klasik gitar teknikleriyle buluşturarak müzik dünyamıza yepyeni bir repertuvar kazandırıyor. Kazandığı bu önemli başarı Üniversitemiz ve Konservatuarımız adına gurur verici. Ben de kendisini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.