Rektör Erdal engelli öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi

Dr. Fuat Erdal, “Yönetim olarak sizlerin eğitimini daha fazla kolaylaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte öğrencilerle sohbet eden Rektör Erdal, öğrencilerin talep ve beklentilerini kendilerinden dinledi. Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi koordinasyonunda düzenlenen yemeğe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile birlikte Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Engelli Öğrenciler Birimi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ramazan Karataş'ta katılım gösterdi.

“Amacımız birlikte bütün engelleri aşmak”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya gelindiğine dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Biliyorsunuz ki Anadolu Üniversitesi, diğer üniversitelerden farklı olarak çok küçük yaşlardan üniversiteye kadar engelli bireylere eğitim vermeyi kendisine misyon edinmiş, onların yaşamlarını kolaylaştırmak, onların eğitimlerini yerine getirmek amacı taşıyan bir üniversitedir. Bu tür imkanlara sahip olup sizlerle birlikte bu yolculukta devam ettiğimiz için hem mutlu hem de gururluyuz. Burada amacımız, sizlerle birlikte bütün engelleri aşmak. Biz, burada sizler için varız. Yönetim olarak sizlerin eğitimini daha fazla kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Her türlü talebiniz için sizlere kapımız her zaman açık. Sizlerle birlikte ben de başarılı bir eğitim-öğretim süreci tamamlamayı arzu ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

“Engelli öğrencilerimize her konuda yardım etmeye çalışıyoruz”

Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ramazan Karataş ise konuşmasında birimin çalışmaları hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

“Engelli Öğrenciler Birimi Üniversitemizde kayıt hakkı kazanan her öğrencinin destek ve ihtiyaçlarını karşılar. Bunlar nedir dersek evleri, yurtları ve ulaşımları gibi hizmetleri sağlarız. 124 tanesi Engelliler Entegre Yüksekokulu'nda, 20 tanesi örgün eğitim gören öğrencimiz var. Engelli öğrencilerimize her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.”