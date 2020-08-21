Rektör Erdal, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u ziyaret etti

Dr. Fuat Erdal, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'u ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un makamında gerçekleşen ziyarette Dr. Fuat Erdal'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Okur ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı yer aldı.

Ziyaret kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi arasında yürütülmesi planlanan projeler ele alınırken, Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi'nde yürütülen güncel çalışmalar hakkında da Bakan Selçuk'a bilgi verdi. Anadolu Üniversitesinin açık uzaktan eğitim alanındaki 40 yılı bulan tecrübesi ve güçlü altyapısıyla, pandemi döneminde hiçbir aksaklık yaşamadan öğrencilerinin öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Rektör Erdal, üniversitenin bu süreçte birçok yükseköğretim kurumuna da uzaktan öğretim faaliyetlerinde önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ise açık ve uzaktan öğretim alanında global ölçekte nitelikli eğitim hizmetleri sunan Anadolu Üniversitesinin, bu alanda öncü ve çok köklü bir kurum olduğunu ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Erdal'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.