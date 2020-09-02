Rektör Erdal, Tekvando Milli Takımı antrenörlerini ağırladı

Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi öğrencileri olan Tekvando Milli Takım Antrenörü Bengü Alkan ve Fatma Törehan'ı ağırladı. Rektör Erdal, geçtiğimiz yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları birçok spor organizasyonunda Anadolu Üniversitesi'ni başarıyla temsil eden Alkan ve Törehan'ın, spor kariyerlerini milli takım antrenörü düzeyinde devam ettirdiklerini vurgulayarak; “Anadolu Üniversitesi olarak 1984 yılından beri ülkemizin geleceği olan genç spor insanlarının yetişmesi için gerekli her türlü desteği sunma gayreti içerisinde olduk. Bugün de iki gencecik öğrencimizin, milli takımlar düzeyinde ülkemiz sporuna hizmet ediyor olması gerçekten bize büyük gurur veriyor” şeklinde konuştu.

6 Eylül Pazar günü Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından Eskişehir'de düzenlenecek Tekvando (Poomsae) Türkiye Şampiyonası'nda antrenör olarak görev alacak Alkan ve Törehan ise Rektör Erdal'a nazik davetleri ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek Anadolu Üniversitesi öğrencisi olmanın kendileri için büyük bir şans olduğunu ifade ettiler.

Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal'ın genç sporcuları uğurlamasıyla sona erdi.