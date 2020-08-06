Rektör Erdal, Tercih Meselesi'ne konuk oldu

Dr. Fuat Erdal, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından öğrencilerin üniversite tercihlerinde bilgi sahibi olmaları adına Radyo Başakşehir'de yayınlanan Tercih Meselesi programına konuk oldu.

Programda konuşan Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesinin eğitim ve öğretimden kültür ve sanata kadar pek çok alanda sahip olduğu olanaklar hakkında bilgi verdi. Erdal, "Üniversitemiz yaklaşık 2 milyonun üzerinde öğrencisiyle Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor. Dolayısıyla Açıköğretim Sistemi nedeniyle 5 kıtada milyonlarca öğrenciye eğitim ve sınav olanağı sunan Anadolu Üniversitesi, küresel bir üniversite olarak varlığını sürdürüyor. Açıköğretim Sistemi ayrıca bireylere sınavsız ikinci üniversite okuma imkânı tanıyor. Hem uzaktan eğitimde hem de örgün eğitimde toplamda 12 fakültemiz var. Bu fakültelerin üç tanesi tüm dünyaya açık ve uzaktan eğitim hizmeti veriyor. Açıköğretim Sistemi'nde ise oldukça geniş bir yelpaze ile toplamda 19 lisans, 41 önlisans programımız bulunuyor. Örgünde ise toplamda 56 lisans, 13 önlisans programımız eğitim faaliyetlerine devam ediyor. 3 yüksekokulumuz, 2 meslek yüksekokulumuz olmak üzere toplamda araştırmaya önem veren bir üniversite olarak 6 enstitümüz bulunuyor. Örneğin İletişim Bilimleri Fakültemizin bünyesinde bulunan bölümlerimiz hala en yüksek puanlarla tercih edilen bölümler arasında bulunuyor. Devlet Konservatuvarımız ve Güzel Sanatlar Fakültemiz de yıllardır Eskişehir'e, Türkiye'ye, dünyaya çok önemli sanat insanları yetiştiren fakültelerimiz arasındadır" diye konuştu.

"Öğrencilere birden fazla diploma alma olanağı sunuluyor"

Öğrencilere çift anadal ve yandal programları ile birden fazla diploma alma olanağı sunduklarını aktaran Erdal, "Bunun yanında bazı bölümlerimizde öğrencilerimize çift diploma olanağı da sunuyoruz. Öğrencilerimize İngilizce Öğretmenliği ve İktisat Bölümü'nde Suny Cortland ile İşletme Bölümü'nde ise Suny Empire State Collage'de çift diploma olanağı sunuyoruz. Bu şartlarda öğrencilerimiz eğitimlerinin bir kısmını burada bir kısmını da Amerika'da tamamlama şansı elde ederek çift diplomaya sahip oluyorlar" dedi.

"Öğrenci değişim programlarında lider üniversiteler arasında yer alıyor"

Uluslararası ve yurt içi değişim programları hakkında da bilgiler veren Rektör Erdal, "Adaylarımızın tercih dönemlerinde en çok merak ettikleri konulardan bir diğeri de uluslararası değişim programları oluyor. Bu bağlamda Erasmus+ değişim programı ile Anadolu Üniversitesi öğrenci değişim programlarında da lider üniversiteler arasında yer alıyor. Öğrencilere zengin bir yelpaze sunan Erasmus+'da 692 değişim programımız öğrencilere hizmet veriyor. Mevlana değişim programı ile de 121 ikili anlaşmamız bulunuyor. Geneline baktığımızda ise 41 ülkeden toplamda 92 üniversite ile ikili anlaşmamız var" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler kampüste zaman geçirmeyi çok seviyor"

Öğrencilerin kampüste bol bol zaman geçirebildiğini ifade eden Erdal, "Anadolu Üniversitesi yeşil kampüsü, sanat ve kültür etkinlikleri, spor olanakları, estetik bina yapıları ile eskiden beri bilinir. Öğrencilerimiz birçok üniversitedeki öğrencilerin aksine kampüste zaman geçirmeyi çok seviyorlar çünkü Anadolu Üniversitesi kampüsünde dinamik bir yaşam var. Kültür ve sanata baktığımızda yılda toplamda 2 bin 500'ü aşan etkinlik yapıyoruz. Sanat koleksiyonları konusunda da üniversitemiz çok ayırt edici bir özelliğe sahip. Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi ve Müzesi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Eğitim Karikatürleri Müzesi bizim bünyemizde işletilen müzelerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Son olarak öğrencilere tavsiyelerde bulunan ve pandemi sürecinde eğitim-öğretim alternatifleri konusunda en donanımlı üniversitelerden biri olduklarını bildiren Rektör Erdal şunları söyledi:

"Günümüzde kimi öğrencilerimiz ailesinden kimi öğrencilerimiz arkadaşlarından ya da öğretmenlerinden etkileniyor. Burada en önemli konu öğrencilerin ne istedikleri. Bazen öyle tercihler oluyor ki öğrenci tercih ettiği bölümde mutlu olamayıp 1-2 sene sonra farklı bir bölüme geçiş yapmak istiyor. Dolayısıyla benim öğrencilere tavsiyem birinci tercihe yeteneklerini ve yetkinliklerini koymaları. Anadolu Üniversitesinin çok güçlü bir bilgi teknolojileri alt yapısı var. Örneğin herkese açık 2 binden fazla konu anlatımlı videomuz var. Sistemimizde toplamda bin adet e-dersimiz ve kitaplarımız mevcut."