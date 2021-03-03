Rektör Erdal'dan Eskişehirspor'a 1.000 adet fidan desteği

Dr. Fuat Erdal, Eskişehirspor'un başlatmış olduğu Eskişehirspor Hatıra Ormanı için 1.000 adet fidan bağışında bulundu.

Bugün, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Dr. Fuat Erdal ve Sağlık Spor Kültür Daire Başkanı Galip Özsarı ile Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, Başkan Vekili Fatih Sezer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiler.

Prof. Dr. Fuat Erdal, kampanya için desteğini ileterek “Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Eskişehirspor'umuz arasında imzalanan bu anlamlı iş birliği hem Eskişehir'imize hem Eskişehirspor'umuza nefes olacak. Bir Eskişehirli olarak bu projeye destek olmak benim için gurur verici. Ben de Eskişehirspor taraftarı, Eskişehirspor sevdalısı Fuat Erdal olarak 1.000 adet fidan bağışı ile katkıda bulunarak tüm Eskişehir sevdalılarını, Eskişehir'e ve Eskişehirspor'umuza nefes olmaya davet ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Rektör Erdal ayrıca, kulübün durumu ile ilgili ise “Bir Anadolu Kulübü olarak Türkiye futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Eskişehirspor'umuz her Eskişehirli gibi benim için de bir futbol takımı olmaktan hep daha fazlası olmuştur. 1965 yılından beri Eskişehir, hiçbir zaman Eskişehirspor'dan ayrı düşünülmemiştir. Tüm Türkiye'nin bildiği gibi Eskişehirlilerin ve Eskişehir ile bir bağı olan herkesin gönlünde sadece Eskişehirspor sevdası vardır. Benim için de Eskişehir demek aynı zamanda Eskişehirspor demektir. Bilindiği gibi ÜniESES, Üniversiteler bünyesinde resmi olarak faaliyet gösteren ilk öğrenci topluluğu olarak Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur ancak bugün ben Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal olarak değil, Eskişehir'in evladı, Eskişehirspor taraftarı Fuat Erdal olarak buradayım” dedi.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ise desteklerinden dolayı Erdal'a ve tüm Anadolu Üniversitesi'ne teşekkürlerini ileterek, hatıra ormanımız için şehrin her kesiminden desteklerini beklediklerini ifade etti.