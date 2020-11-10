Rektör Erdal'ın '10 Kasım' mesajı

Dr. Fuat Erdal, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Erdal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk milletine değil, bağımsızlık mücadelesi veren tüm milletlere ilham veren bir önder olarak bütün insanlığın saygısını kazanmış bir liderdir. ‘Bağımsızlık benim karakterimdir.' diyerek milletine duyduğu inançla yaktığı bağımsızlık meşalesi hep yanacak, millet iradesine dayalı Cumhuriyetimizle ilelebet yaşayacak, mirası her zaman yolumuzu aydınlatacaktır. 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olduğu gibi, aynı zamanda ömrünü milletinin bağımsızlığı ve hürriyetine adayan Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi koruyarak, geleceğe taşıma inancımızı da tazelediğimiz bir gündür. Anadolu Üniversitesi olarak ulusal bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Cumhuriyetimizi, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak azmi ve kararlılığı ile akıl ve gönül birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirterek, vatan toprağımıza göz diken emperyalistlere karşı milletine önderlik eden ve bize Cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82. yılı dolayısıyla rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.)