Rektör Kamil Çolak'tan 23 Nisan kutlama mesajı

Kamil Çolak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir kutlama mesajı yayımladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Mesajında büyüklerin çocuklara daha iyi bir gelecek sunabilmek için çalışması gerektiğini belirten Çolak, şunları söyledi:

“23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla, yok olmanın eşiğine gelmiş Türk milleti için yeni bir diriliş ve şahlanış dönemi başlamış, ‘Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir' esasıyla yürütülen İstiklal Mücadelemiz, vatanımızın işgallerden kurtarılması ve cumhuriyetimizin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milli gurur gününü huzurlu ve müreffeh bir Türkiye'nin teminatı olarak gördüğü çocuklarımıza armağan etmiş ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak adlandırmıştır. Dünyadaki tek çocuk bayramına sahip olan çocuklarımız, bu mutlu günü her yıl dünya çocuklarıyla birlikte kutlayarak barış ve kardeşlik duygularını paylaşmaktadır. Bizler, büyükleri olarak bugün onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışırken, çocuklarımıza düşen görev ise yarının kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, çalışkan, görev ve sorumluluklarına bağlı, bilim ve teknolojiye hâkim, araştıran ve sorgulayan gençleri olarak başta cumhuriyetimiz olmak üzere Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak ve daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye hedefine yürümektir. Bu düşüncelerle bağımsızlığımızın ve millet iradesinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıl dönümünü kutlarken, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'in tüm üyelerini, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.”