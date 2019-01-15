Rektör öğrencilerle kartopu oynadı

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerle kartopu oynadı.

Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini giderek arttırdı. Etkili olan kar yağışı, kısa sürede kentin tamamına yakınını beyaza bürüdü. Bu durumu değerlendiren Anadolu Üniversitesi öğrencileri de Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile kartopu oynadı. Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi önünde toplanan öğrenciler, burada bir süre Rektör Çomaklı ile kar savaşı yaptı. Rektör Çomaklı'nın yanı sıra kartopu savaşına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, rektör danışmanları, akademisyenler de katıldı. Kartopu savaşının ardından Rektör Çomaklı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

"Öğrencilerimizle tatil öncesi beraber olalım istedik"

Aslen Erzurumlu olduğunu hatırlatan Rektör Çomaklı, “Kar birden yağdı. Bunun tadını çıkarmak lazım. Erzurum'da kar 3-4 ay yerde kalıyor ama burada hemen eriyor. Öğrenciler de sınavlarının son günlerini yaşıyor. Kartopu savaşı ile hırslarını benden aldılar. Belli ki sınavlarda zor sormuşuz. Öğrencilerimizle tatile çıkmadan beraber olalım istedik. Sağ olsun onlar da kırmadı. Gayet güzel oldu” dedi.