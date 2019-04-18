Rektör Prof. Dr. Çomaklı Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileriyle makarna yaptı

Dr. Şafak Ertan Çomaklı öğrencilerle birlikte mutfağa girdi, onlarla makarna yaptı, pişirdi, diğer katılımcılara ikram etti.

43. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından “Makarna Yapım Atölyesi” düzenlendi. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağında iki oturum şeklinde gerçekleştirilen atölyenin ilk oturumuna Anadolu Üniversitesinin farklı fakültelerinde görev yapan öğretim elemanları katıldı. İkinci oturumda Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindekiler Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle makarna yaptı.

Atölyenin başlangıcında Turizm Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ebru Zencir, katılımcılara yapılması gerekenleri anlattı. Ardından Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve katılımcılar, domates soslu makarna için hazırlıklara başladı. İlk olarak öğrencilerle birlikte makarna hamurunu hazırlayan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, sonrasında makarnanın sosu için gerekli malzemeleri doğradı ve pişirdi. Hazır olan makarna hamurunu şeritler halinde kesen ve makarnayı pişiren Prof. Dr. Çomaklı, son olarak pişirdiği bütün malzemeleri bir araya getirerek makarnayı sunuma hazır hâle getirdi. Hazırladığı makarnayı öğrencilerle paylaşan Prof. Dr. Çomaklı, yardımları için gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerine teşekkür etti.

Atölyenin sonunda Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya katılım belgesi verildi.