Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'i ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi ve Safranbolu Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen ‘Farklı Yönleri ile Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar' paneline katılmak üzere Safranbolu'da bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamlığı ile iş birliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Üniversite olarak dijital dönüşüm başlattıklarından bahsetti. Dijital eğitimin öncüsü mottosuyla hareket ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, sosyal medya ve dijital güvenlik konusuna verdikleri önemi anlattı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SODİGEM) çalışmalarından da bahseden Prof. Dr. Çomaklı, birimin çok kısa sürede bir çok önemli çalışmaya imza attığını belirtti. Misafirperverliği için Kaymakam Ürkmezer'e teşekkür eden Rektör Çomaklı, Kaymakam Fatih Ürkmezer'e çalışmalarında başarılar diledi.

“Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çok faydalı bir panel oldu”

Ziyarete ilişkin görüşlerini dile getiren Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “Safranbolu Kaymakamlığı olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ve üniversite yönetimini ağırlamaktan dolayı onur ve gurur duyduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal medya kullanımı ve dijital oyunlarla ilgili bir panel gerçekleştirdik. Safranbolu Kaymakamlığı ve Anadolu Üniversitesi SODİGEM iş birliği ile çocuklara ve özellikle de rehber öğretmenlere yönelik böyle bir etkinliği Safranbolu'da gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduk. Anadolu Üniversitesinin isminin hakkını verecek şekilde tüm Anadolu'ya yönelik yapmış olduğu çalışmaları izlemek ve bunun da bir parçası olmak bizleri sevindiriyor. Panelimize bugün çocuklarımız ve gençlerimizden, okul yöneticileri ve ailelere kadar geniş bir katılımcı kitlesi katılım gösterdi. Panel kapsamında sosyal medya kullanıcısı olan bizler ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çok faydalı bilgiler aktarıldı. Panel sonrasında katılımcılarımız, panelistlerimizden detaylı bilgi alma imkânı yakaladılar” diye konuştu.

“Üniversitenin desteğini almaktan mutluluk ve onur duyuyoruz”

“Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın da desteğiyle biz bu tür eğitimleri ilçemizdeki tüm rehber öğretmenlere yönelik gerçekleştirerek, SODİGEM gibi önemli bir kuruluştan daha çok faydalanmayı umut ediyoruz” diyen Kaymakam Ürkmezer, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Anadolu Üniversitesi SODİGEM'in, başta Rektörümüz olmak üzere akademisyenlerimizin de desteğiyle sadece Eskişehir'de değil, tüm Anadolu'da yayılarak devam etmesini istiyoruz. Bizler de Safranbolu Kaymakamlığı olarak hem destek olmaktan hem de üniversitenin desteğini almaktan mutluluk ve onur duyuyoruz.”