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Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya Eskişehir basınından ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.


Bu kapsamda haberötesi.com.tr ve Mavi Radyo'nun sahibi Seydi Yıldız, Ajans 26 sahibi Abdullah Yeşilkaya ile eskisehirdenhaberler.com İnternet adresinin sahibi Cihad Sadıkoğlu Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofis'te gerçekleşen görüşmede Seydi Yıldız, Abdullah Yeşilkaya ve Cihad Sadıkoğlu hayırlı olsun dileklerini ileterek Rektörümüz Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi.

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