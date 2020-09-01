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Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'dan kurtuluş yıl dönümü mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Fuat Erdal, 2 Eylül Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Erdal, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Tarihinin her döneminde, stratejik konumu itibarıyla Anadolu'nun en önemli ve kilit merkezlerinden biri olan Eskişehir, söz konusu vasfını İstiklal Savaşı'nda da sürdürmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle askerî harekat icabı olarak bir fedakârlık üstlenmek durumunda kalan Eskişehir halkı, yine onun sözleri ile, büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle, bağımsızlık mücadelesinin yanında olmuş, istiklal ve istikbal uğruna verilen kutlu savaşın kazanılmasında hayati bir rol oynamıştır. 30 Ağustos 1922'de, tarihin en unutulmaz ve şanlı zaferlerinden biri olan Büyük Taarruz'un hemen sonrasında, tarihler 2 Eylül'ü gösterirken Eskişehir'in aziz halkı, ordusunun yanında durup canından kıymetli gördüğü vatanını, bayrağını ve bağımsızlığını, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, zenginiyle yoksuluyla, yekvücut hâlinde, azim ve kararlılıkla müdafaa etmiş, destansı bir direnişin ardından Eskişehir'i düşman işgalinden kurtarmış ve kendisine ulaştırılan bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Bu vesileyle, 98 yıl önce bugün, millî mücadeleye destek vererek yaşadığı toprakları, düşman işgaline karşı canı pahasına savunup vatanın bir parçası kılan Eskişehir'imizin, bu mutlu, gururlu ve onurlu gününü kutluyor; başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşı'nın bütün gazi ve şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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