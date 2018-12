Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı öğle yemeğinde öğrencilerle buluştu

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sürpriz bir ziyaret yaparak öğle yemeğinde öğrencilerle yemek yedi.

Ziyarete, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy ile Rektör Danışmanları Prof. Dr. Oktay Emir, Prof. Rahmi Atalay, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu katıldı. Rektör Çomaklı, samimi bir ortamda geçen öğle yemeğinde öğrencilerle yemek boyunca sohbet etti. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı karşılarında gören öğrenciler ilk etapta şaşkınlıklarını gizleyemezken, samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmanın ardından ise merak ettikleri pek çok konu hakkındaki soru ve önerilerini rektöre iletme fırsatı yakaladılar. Rektör Çomaklı, öğrenciler tarafından yöneltilen soru ve taleplere içtenlikle yanıt verirken, kendilerini ailelerinin bir emaneti olarak gördüklerini dile getirdi. Öğrencilerin, öğrenim olanaklarının yanında beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının da kendilerinin öncelikleri arasında yer aldığını paylaşan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu konudaki hassasiyetlerini ise öğrencilere şu şekilde aktardı:

“Hepiniz, eğitim-öğretim alanındaki beklentileriniz dolayısıyla üniversitemizi tercih ederek buraya geldiniz. Bizler bu beklentilerinizin bilincindeyiz ve bu yönde de çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Ancak sizler, her şeyden önce bizlere ailelerinizin birer emanetisiniz. Bizler bunun sorumluluğunu her an hissediyoruz ve hissetmek de zorundayız. Çünkü hepiniz, bizlerin geleceğisiniz. Bugün de bu bilinçle siz öğrencilerimle özellikle öğle yemeğinde bir araya gelmek istedim. Çünkü sizin temel ihtiyaçlarınızdan biri olan beslenme ihtiyaçlarınızın nasıl bir ortamda ve ne şekillerde karşılandığını görme gereği duydum. Bu konularla ilgili taleplerinizi doğrudan sizlerden dinlemek istedim. Öğrencilerimin ne koşullarda beslendiğini ve barındığını bilmek durumundayım. Çünkü bizler, siz öğrencilerimize ne kadar iyi bakarsak, sizler de mezuniyetiniz sonrasında bizlerin geleceği olan çocuklarımıza aynı hassasiyeti gösterebilesiniz.”

Rektör Çomaklı, öğrencilere yönelik projelerden bahsetti

Öğrencilerin sorun ve taleplerini dinleyen Rektör, kampüs hayatı ve eğitimle ilgili hâli hazırda yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projelerden de bahsetti. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ayrıca Anadolu Üniversitesinin her alanda geliştirilmesi ve ilerlemesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını dile getirdi. Öğrenciler ise, rektörleri ile bir araya gelmekten memnun olduklarını, bu tür buluşmaların daha sık olmasını dilediklerini belirttiler. Öğrenci yemekhanesine yaptığı bu sürpriz ziyaret esnasında birçok öğrenci Rektör Çomaklı'nın yanına gelerek kendisiyle tanıştı ve fotoğraf çektirdi. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın, öğrencilerle bir araya geldiği öğle yemeğine eşlik eden rektör yardımcıları ve danışmanlar, öğrencilerle yakından ilgilenerek, kendilerinin istek ve taleplerini yerine getirebilmek üzere ilgili konular hakkında notlar alarak en kısa zamanda gündemlerine alacaklarının sözünü verdiler. Rektör yardımcıları ve danışmanlar da öğrencilerle samimi sohbetlerinin ve öğle yemeğinin ardından kendileriyle fotoğraf çektirdiler. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın, öğrencilerle buluştuğu öğle yemeği, bir sonraki buluşmada bir araya gelmek dilekleriyle son buldu.