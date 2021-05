Rektör Prof. Dr. Şenocak'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ESOGÜ Rektörü Şenocak, yayımladığı mesajda, “İnsanlığın bugün oluşturduğu medeniyet emeğin ürünüdür. Aklı ile üretmeyi, dönüştürmeyi ve kültürü inşa eden insanlık emeği ve kendi üretim nesnesi ile sağlıklı bir bağ kurabildiği sürece zihnen ve bedenen varoluşunu tamamlayabilir. Çünkü insanlığın gelişimi onun yaşamsal, entelektüel, sanatsal, bilimsel ve siyasal yapıp etmelerinin tarihidir ve bizlerin bilinci bu tarihle harmanlanmıştır. İnsan, bu üretim sürecinde her zaman ürettiği varlık veya değerle karşılıklı etkileşim içinde olmuştur. Bu da onu diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerindendir. Edebiyatımızın çınarı Yaşar Kemal'in ifadesi ile ‘insan soyunun güzelliği alın terindedir.' Hem ruhen hem de bedenen bu kadar yaşamsal olan bir eylem alanının yalnızca bir ekonomik araç olarak görülmesi ve toplumsal düzlemde göz ardı edilmesi düşünülemez. Nitekim insan, ekonomik kalkınmanın aracı değil amacıdır. Kalkınma ancak onu elleriyle yücelten insanların refah seviyelerini de yukarılara taşıdığı sürece insanlığa hizmet eder ve bu da emeğin hak ettiği değeri görmesi ile mümkündür. Tarih boyunca ancak emeğe ve üretime hak ettiği değeri veren toplumlar muasır medeniyet yarışında bayrağı en önde taşımıştır. ‘Kılıç ve saban. Bu iki fatihten birincisi ikincisine daima mağlup oldu.' diyen Mustafa Kemal Atatürk ise tam da bu nedenle emekçiyi, çiftçiyi, çalışkanlığı yüceltmiş, bizlere çıkış yolu olarak göstermiştir. Bugün tüm hayatı durdururken dahi durduramadığımız üretimin emekçilerini ve alın terlerini başımızı çevirdiğimiz her yerde görürüz. Emeğin dünyanın her köşesinde hak ettiği değeri görmesi dileğiyle, alın terinin ve birliğin sembolü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm emekçilerin bayramını kutluyorum.” diye belirtti.