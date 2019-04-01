Rektör Prof. Dr. Şenocak'ın Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Şenocak, mesajında, otizmin, beyin ve sinir sisteminin farklı yapısı ve işleyişinden kaynaklanan, iletişim, etkileşim ve davranış sorunları ile kendisini gösteren nörobiyolojik bir bozukluk olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şenocak, “Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edilen 2 Nisan'da, pek çok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü, kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bu etkinlikler vesilesiyle, toplumda otizm konusundaki hassasiyet her geçen gün artmaktadır. Otizm konusunda toplumsal farkındalığın artması, erken yaşta teşhis oranlarını yükselteceği gibi verilen doğru eğitimlerle otizmli çocuklarımızın sosyal hayata kazandırılmasını da sağlayacaktır. Otizmli bireylerin sosyal hayatta etkin bir şekilde yer almaları, mümkün olduğunca bağımsız bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri, ihtiyaç duydukları eğitim ve sağlık olanaklarına sahip olabilmeleri en önemli toplumsal görevlerimizden biridir. Onların bu imkânlara ulaşması için gerekli olan şeylerin karşılanması konusunda tüm kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve özellikle biz üniversitelere büyük görevler düşmektedir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarını ülkemize yakışır bir şekilde karşılayabilmelerini diliyor, sağlıklı günler diliyorum” diye kaydetti.