Rektör Şenocak'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü için bir mesaj yayınladı.

Şenocak, mesajında, “10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 1. maddesi şöyle der: ‘Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar'. II. Dünya Savaşı'ndan yaklaşık üç yıl sonra kaleme alınıp ilan edilen bu cümleler tam da bahsettiği özgürlük, onur, hak, vicdan, kardeşlik ve ‘insan' kavramlarının yoksunluğu halinde neler yaşanabildiğini henüz tecrübe etmiş bir dünyanın sözleridir. Irk ve dine dayalı insanlık suçlarıyla dolu bir dünyanın neye benzediğini gören insanların sözleridir. Bu beyannamenin dile getirdiği en temel hak olan yaşama hakkının dahi bugün dünyanın pek çok coğrafyasında çeşitli ayrımcılıklarla ihlal edildiği düşünülürse bu ilkeleri hayata geçirme hususunda insanlığın halen alması gereken ciddi bir mesafe olduğu açıktır. Magna Carta'dan beri tartıştığımız özgürlük ise 21. yüzyıl demokrasilerinde bir uygarlık ölçütü olarak kabul edilse de hala insanlığın büyük yaralarındandır. Bugün Orta Doğu'da yahut Afrika'da yaşananlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin bütün benzeri beyanlar gibi yalnızca bir ideal, bir erek olarak kalmaya devam ettiğinin göstergesidir. Ancak bu temel ilkeler artık bir hak ve özgürlükler ütopyası olmaktan çıkmak, tüm insanlığın gerçekliği olmak zorundadır. Bunu hayata geçirebilmek için elbette bütün ülkelerin hak ihlallerine meydan vermemeyi görev bilmesi gerekmektedir. Ancak sorunun asıl çözümü her bireyi ile tüm insanlığın elindedir; amasız fakatsız insanı yalnızca insan olarak kabul edebilmekle başlayacaktır. Formül şairin ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' dizelerinde anlattığı kadar tabii ve basittir. Her şeye rağmen insanlık için bir umut ışığı ve dönüm noktası olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 72. yılı vesilesiyle hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm insanların huzur, dostluk, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasını temenni ediyorum.”