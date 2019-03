Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı

Şenocak, mesajında, 100 yıl önce bugün, vatanperver tıbbiyelilerin, her türlü fedakârlığı göze alarak işgal altındaki İstanbul'da yurt savunmasına geçtiğini ve bu suretle yaktıkları istiklal meşalesi ile Milli Mücadele'nin öncü neferlerinden olduğunu belirterek, “14 Mart 1919'da bu kutsal meşaleyi yakan, İstanbul ve Anadolu'nun dört bir köşesinde vatan müdafaasına koşan Tıbbiyelilerin kutlu hatırasını her yıl “14 Mart Tıp Bayramı” vesilesiyle anıyoruz. Bu vesile ile başta üniversitemiz mensubu hekimlerimiz olmak üzere toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için ülkemizin dört bir yanında her türlü zor şartta dahi bu kutsal mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren değerli hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm hekimlerimizin her türlü sözlü ve fiili şiddetten uzak, güvenli ve huzurlu çalışma ortamlarında mesleklerini başarıyla icra etmelerini diliyorum” diye belirtti