Rektör Şenocak'ın 23 Nisan mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Rektör Şenocak, mesajında, “Bugün, milletin egemenliğinin sembolü, demokrasimizin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Bir asırdır irade-i milliyeyi hakim kılan Meclisimizin bozkırın ortasında yazdığı destanı, bir milletin dirilişinin tarihini anıyoruz. 23 Nisan 1920 tarihinde ilk kez toplanan, kurtuluş savaşının ortasında milletin istiklal ümidi, mücadelenin en güçlü dayanağı olan Gazi Meclis, cephede kanını vatan toprağına harç eden şühedanın fedakârlıklarını boşa çıkarmamak için Anadolu'nun kalbinde, Ankara'da direnen bir güçtür. Bu topraklarda meclis, yalnızca siyasi bir yapı değildir. Büyük zorlukların, yoklukların ortasında milletin dişiyle, tırnağıyla, kanıyla, yüce iradesiyle kurulduğu için kutsaldır. Bunun için her 23 Nisan'da yeniden ve yeniden anlamını ve mukaddesiyetini idrake çalışırız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisin açılışını, bu mühim hadiseyi neden İstiklal Harbinin yetimlerine, evlatlarımıza armağan ettiğini anlamaya gayret ederiz. Ve biliriz ki İstiklal Harbi için meclis nasıl bir umudun ve hürriyetin sembolü olmuşsa Cumhuriyet için ve bizler için çocuklarımız da öyle bir umut ışığıdır. Bugün bir vesile evlerimize kapanmış olmamız, Meclisimizin 100. yılının coşkusunu yaşamamıza engel midir? Elbette hayır! Çünkü hürriyet coşkusu ezelden beri bizim içimizdedir ve imkânsızı gerçekleştirmek bu milletin ruhundadır! Unutmamalıdır ki 1920'de Ankaralıların evlerinin çatılarından söktüğü kiremitlerle inşa ettiği o çatı, bugün bizim birlik ve beraberlik çatımızdır! Kâğıt, kalem yokluğunda bakkal defterlerine yazılan o ilk zabıtlar, istiklalimizin ve demokrasimizin harcıdır! Savaşın, ölümün ve ihanetlerin içinden sıyrılıp da Anadolu'nun dört bir köşesinden gelenler, bizim Gazi mebuslarımızdır! Onların bize bıraktığı bu destanın coşkusunu her koşulda yüreğimizde taşımak ve buna layık birer vatan evladı olmak da bize düşen vazifedir. Bu yıl sevincimizi büyük kalabalıklarla paylaşamasak da çocuklarımızla birlikte hürriyet şarkılarını evlerimizden yükseltecek bu şanlı bayramı layıkıyla kutlayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun.