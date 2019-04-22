Rektör Şenocak'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Şenocak, mesajında, “İstiklal savaşının başlangıcından Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yoldaki en önemli dönüm noktası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılarak milli iradenin tecelli ettiği, 23 Nisan 1920 tarihidir. Ecdadımız, bir ve beraber olarak, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına, özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmıştır. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir diyerek milli egemenliğinin tezahürü olan Türkiye Büyük Millet Meclisini 99 yıl önce bugün kurmuş, bu onurlu günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adıyla da dünyada benzeri olmayacak bir biçimde taçlandırmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan gününü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ederek, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza bu kutlu bayramı armağan etmiştir. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yegâne liderliğinin önemli bir göstergesidir. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızla ilgili onun bu anlamlı kararı, bizlere de evlatlarımızı araştıran, sorgulayan, okuyan, ülkemize ve insanlığa yararlı, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olarak yetiştirme ilhamı vermiştir. Milletimizin aydınlık ufuklara yolculuğunu tanımlayan bu onurlu günde, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatana hizmet etmiş ecdadımızı en derin saygılarımla anıyor, yüce Türk Milleti'nin geleceği olan çocuklarımız ile tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” diye belirtti.