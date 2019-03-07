Rektör Şenocak'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı

Rektör Şenocak, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, tüm dünya kadınlarının sosyal hayata eşit derecede katılabilmek için verdikleri mücadelenin bir simgesi olduğunu belirtti. Mesajında, “Çok açıktır ki, bir toplumun en özverili, çalışkan ve üretken bireyleri kadınlardır. Bu nedenle, kadınlara, ikinci sınıf insan muamelesinin yapıldığı ülkelerin gelişemedikleri, açıkça görülmektedir” diye belirten Şenocak, “Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlığımız için bebeği sırtında cepheden cepheye koşan, savaşan, mücadele eden, yaralı askerleri tedavi eden Türk kadını, Cumhuriyet ile birlikte toplumsal yaşamdaki yerini güçlendirmiştir. Ülkemiz kadınları, yetiştirdikleri nesillerle ülkemizin istikbalinin şekillenmesinde anahtar rol oynamakta, Cumhuriyetimizin bir kazanımı olarak bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten iş dünyasına kadar, hayatın her alanında ilerlememiz, geleceğe güvenle bakmamız, refah ve mutluluğa kavuşmamız için tüm güçleriyle çalışmaya devam etmektedir. Tarihinde hiçbir utancın yer bulamadığı milletimiz, kadınlara yönelik istenmeyen davranışların engellenmesinde ve onların sosyal hayata daha fazla katılabilmelerinde, erkekleriyle el ele vererek çok önemli kazanımlar elde etmişlerdir. ‘Cennet annelerin ayakları altındadır' buyruğuna bizleri muhatap kılan bir anlayışın mensupları olan bizlerin kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik şiddetin hiçbir türünü kabullenmesi mümkün değildir. Ailenin gerçek sahibi olan kadın, toplumun temel direği, Hz. Muhammed'in övgüsünün yegâne adresidir. Hatta anne, eş, evlat ve kardeş gibi birçok rolü bünyesinde barındıran kadına kalkan el, asla iflah olmayacaktır. Tüm dünyada olduğu gibi, kendi ülkemizde de kadınların hak ettikleri yeri aldıkları ve kadına yönelik şiddetin son bulduğu günlere ulaşmak temennisiyle, sevginin, şefkatin ve fedakârlığın simgesi olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” şeklinde kaydetti.