Rektör Şenocak'ın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Şenocak mesajında, “Tüm dünyada tarafsız, özgür, ilkeli ve basın etiğine sadık bir medyanın, bir milletin demokrasisinin yerleşmesinde, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan kalkınması ve gelişmesinde son derece önemli katkıları söz konusudur. Haber alma ve yayma özgürlüğünün en önemli temsilcilerinden olan Türk basını, ülkemiz ve dünyada olup bitenlerle ilgili gerçek haberleri gündeme taşıyarak kamuoyunu aydınlatmakta, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumumuzun bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesinde çok önemli görevler üstlenmekteler. Dünyada olduğu gibi ülkemiz ve şehrimizde de zor şartlarda özveriyle çalışan birbirinden kıymetli basın mensuplarımızın yaptıkları haberlerle toplumsal birlik, beraberlik, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde büyük emeklerinin olduğu gayet açıktır. Bu vesileyle, başta Eskişehir'imizin kıymetli gazetecileri olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.