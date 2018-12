Rektör Şenocak'ın Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 70. yıl dönümünde olduğuna değinen Rektör Şenocak mesajında, "İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda en temel hak olan yaşama hakkından, eğitim hakkına kadar insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamın sürdürülmesi, toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanabilmesi günümüzde ülkelerin bir iç problemi olmaktan çıkmış, tüm insanlığın ortak bir meselesi haline gelmiştir. İnsan haklarını korumaya yönelik sorumluluk, her ne kadar devletlere ait birincil bir sorumluluk olsa da bu görev medyadan sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm kurum, kuruluş ve bireylerin kararlılıkla işbirliğini gerektirmektedir. İnsan Hakları Beyannamesi'nde yer alan anlayış, ülkemizde hukuk devleti olma tanımıyla hayata geçirilmiş, her türlü ayrımcılığı, anayasal ve hukuki düzenlemelerle yasaklayarak, ülkenin her bireyini Türkiye'nin birinci sınıf vatandaşı olarak kabul etmiş ve insan hakları normlarını gerçekleştirme sürecini başarılı bir şekilde yerine getirmiştir. İnsanlık sorumluluğunun bilincinde olan ülkemizde, insan hakları konusunda memnuniyet verici gelişmeler yaşanırken, ne yazık ki dünyanın birçok bölgesinde terörizm, nefret söylemleri, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı gibi insanlığı tehdit eden akımlarla insan hakları ihlallerinin yaşandığı, bu ihlallere sebebiyet verecek diplomatik kararların alındığı ve sonucunda mağduriyet yaşayan ülkelerin sayısının hızla arttığına üzülerek şahit oluyoruz. Tüm dünya milletlerinin ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bu konuda evrensel bir duruş sergilemesi, bütün insanlığın geleceğinin inşası için dünyaya bırakılacak en büyük miras olacaktır. Bu vesileyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adaletin hâkim olduğu bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.