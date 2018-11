Rektör Şenocak'ın Öğretmenler Günü mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Rektör Şenocak, mesajında, kutlu bir varlık olan insanı yetiştirmek gibi yüce bir görevi yerine getirirken, geleceğin müreffeh ve mamur Türkiye'sinin de inşasında büyük pay sahibi olan öğretmelerin özel bir değer olduğunu belirtti. Şenocak, “Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği üzere “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.” Bu anlayış çerçevesinde eğitime gereken ilginin gösterilmesi, toplumun her kesimine nitelikli eğitim imkânlarının sunulması, iktisadi ve toplumsal her türlü kalkınmanın ve çağdaş medeniyetler seviyesini aşabilmenin kaçınılmaz önkoşuludur. Bu kalkınmadaki en büyük rol, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "irfan ordusu" olarak hitap ettiği gönüllere ve akıllara hükmedebilen eğitim neferlerimize, öğretmenlerimize düşmektedir. Hiç şüphesizdir ki güçlü bir "irfan ordusu"da nitelikli bir eğitim sistemi ile mümkündür. Tarihimizi yakından inceleyenler bilir ki Türk milleti ilime, ilim ve irfan sahibi kimselere her zaman değer vermiş; bilim insanına, bilim öğretene, eğitim verene, bu uğurda ömür vakfedene hürmette kusur etmemiş, eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâra sahip çıkmış bir millettir. Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu onurlu günde, öğretmenlik mesleğine kendini adayarak, istikbalimizin teminatı olan genç nesillerimizin yolunu aydınlatan, yıllarca ülkemizin her köşesinde hiç bir şekilde yılmadan, yorulmadan bu kutsal görevi yerine getiren ve özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin, öğretmen adayı öğrencilerimizin ve bilimin ışığında çağdaş bir dünya için çalışan ve daima ileriyi hedefleyen üniversitemiz öğretim elemanlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş kıymetli öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum” diye belirtti.