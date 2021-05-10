Rektör Şenocak'tan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesajı yayınladı.

Rektör Şenocak, mesajında, engellilerin hayatın akışı içerisinde yaşadığı zorluklardan, bu sorunları daha çok fark etmenin hayatı onlar için daha çok kolaylaştıracağından bahsetti. Engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları engellerden örnekler verirken ‘görmek için bakmak lazım' diye belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Bugün, hayatı, sokakları, iş yerlerini paylaştığımız engelli dostlarımızı anlama günü. Biraz olsun farkına varma, hayatı onlar için nasıl daha kolay kılabiliriz diye biraz çaba harcama günü. Ancak bu hedefe erişmek için yalnızca bir gün yahut bir hafta asla yeterli olmayacaktır. Bu hedefe ulaşmak için engellileri gördüğümüz kadar önlerindeki engelleri de görmemiz, birbirimizi eşitçe görebilmek için aramızdaki bütün o engelleri kaldırmamız gerekmektedir. Bizlerle onlar arasında; onlarla sosyal ve ekonomik hayat arasında hatta ve hatta onlarla eğitim arasında yükselen engelleri kaldırmadığımız sürece birlikte bir hayatı inşa etmemiz ve birbirimizi görebilmemiz mümkün olmayacaktır. Bu engeller kimi zaman bir kaldırımda, kimi zaman bir merdivende, bir rafta, bir otobüste veya bir tabelada yükseliyor olabilir. Ancak görmek için bakmamız gerekir. Sözlüklerde “engelli” kelimesinin karşılığında “herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş kimse” yazar. Ancak tüm toplum olarak büyük bir özeleştiri ile düşünmemiz gerekir; tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu için yürüyemeyen kişi mi engellidir yoksa kolaylıkla aşılabilecek engelleri ortadan kaldırmak için yeterli gayreti sarf etmeyen sözde “normal” ve sağlıklı kalabalıklar mı? Toplumun bir kesiminin, dezavantajlı gruplarının sorunlarına karşı kulakları duyma yetisini kaybetmiş kalabalıklar Engelli vatandaşlarımızın hiç kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan toplumsal hayata karışmaları, üretime, eğitime dahil olup hayatlarını sürdürmeleri bu toplumsal farkındalığın arttırılmasına bağlıdır. Bunun için de her kuruma, her bireye düşen bir sorumluluk muhakkak vardır. Biliyoruz ki engelli bireylerimiz inandıkları sürece tüm hedeflerine ulaşmaya muktedir, yeter ki biz onların önlerine daha büyük engeller koymayalım” diye konuştu.

“ESOGÜ engelleri aşmaya devam edecek”

Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin engelsiz eğitim için Engelli Öğrenci Birimi ile engel ve sorunları aşmak için çalıştıklarını aktardı.

“Bizler de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak engelsiz eğitim için Engelli Öğrenci Birimimizle birlikte engelleri aşmaya, sorunların çözümü, tüm eksikliklerin giderilmesi noktasında ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın engelli bireylerimiz ve sorunlarına karşı hassasiyetin ve bilincin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum.”