Rektör Şenocak'tan akademik yıl mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 2019-2020 akademik yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Şenocak mesajında, “49 yıl önce eğitim-öğretime başlayan Eskişehir Osmangazi Üniversitemiz her geçen yıl daha da ileriye giderek bugün geldiği nokta itibariyle; bilime sunduğu değerli katkılar, verdiği iyi yetişmiş mezunlar ve sunduğu nitelikli sağlık hizmetleri ile bölgemiz ve ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasına girmiştir. Güçlü Türkiye için bilgiyle donanmış, sorgulayan, araştıran, sürekli kendini geliştiren ve öğrenmeye devam eden bireylere ihtiyacımız vardır. Nitelikli bilimsel çalışmalara imza atan geniş eğitim kadrosu ile bu amaca yönelik mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen üniversitemiz, her geçen yıl artan üniversite-sanayi, üniversite-kamu ve üniversite-STK işbirlikleri ile de öğrencilerinin ufkunu genişletmekte ve onları iş hayatına hazırlamaktadır. Üniversitemiz donanımlı laboratuarları, zengin kütüphaneleri, sunduğu sosyal, kültürel ve sportif imkânlarla huzurun hakim olduğu ideal bir bilim yuvasıdır” ifadelerini kullandı.

Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu kaydeden Rektör Şenocak mesajında şunları belirtti:

“Bu yıl aramıza katılan yeni öğrencilerimize Eskişehir'in konukseverliği ile onlara kendilerini evlerinde hissettireceğini hatırlatmak isterim. Üniversite Yönetimi olarak bizlerin kapıları da her zaman öğrencilerimize açık olacaktır. Yeni öğrencilerimizin üniversite hayatı için Eskişehir'i ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni seçmekten memnuniyet duyacaklarını ve ileride Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu hissedeceklerini samimiyetle ifade ediyorum. Bu düşüncelerle yeni akademik yılın Üniversitemizi eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında birlikte daha ileriye taşıdığımız bir yıl olmasını temenni ederken, tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize başarılar diliyorum.”