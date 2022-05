Reşat Benli İlkokulu'nda ‘E-twinning' sergisi açıldı

Eskişehir Reşat Benli İlkokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin yıl boyunca sürdürdükleri projelerindeki çalışmalarından oluşan ‘E-twinning' sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Reşat Benli İlkokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin e-twinning çalışmalarından oluşan serginin açılışına katılan Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, öğrencilerle pandemi sonrasında yeniden böyle etkinliklerde bulunmanın mutluluğu ve heyecanını paylaştığını belirtti. Projelerde emeği geçen öğrenci, öğretmen ve okul idaresine başarılar dileyen Özcan “Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul idaresine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Reşat Benli İlkokulu Müdürü Süha Girmen ise “Okulumuz öğretmeleri tarafından pandemi koşullarında yürütülen E-twinning projeleri tamamlanmış bulunmakta. Öğrencilerimizin ve 5 öğretmenimizin yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaların eserlerini bir araya getirip, pandeminin de sona ermesiyle bir sergi oluşturduk. Emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize, sergi açılışımızı onurlandıran Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Özcan'a teşekkür ederiz” diye konuştu.

Sergide proje kurucu öğretmeni Sümeyra Gülmüş'ün Forest Starts From Seeds İn Our Hands ve M.A.Y.A. (Miraculous Art of Yellow Adventurer), Gamze Durmuş'un Each child invaluable 2021, Color Effect, Game in Game ve Zekamla geliyorum, Aysun Ayaz'ın Steam Adventure ve Biraz Kış Biraz Sonbahar, Aygün Mazlum ve Kadriye Yalçın'ın Art İn School adlı düzenledikleri proje çalışma ve eserleri sergileniyor.