Resimlerle akılcı ilaç kullanımını anlattılar

Eskişehir'de akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak adına ilkokul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında düzenlenen resim yarışmasında öğrenciler akılcı ilaç kullanımına çizdikleri resimlerle dikkat çektiler. Hekim tarafından reçete edilen ilaçların uygun miktar ve sürede kullanılması, yan etkilerin en aza indirilmesi, vatandaş tarafından gereksiz ilaç kullanımının azaltılıp, ilaç maliyetlerinin düşürülerek ülke ekonomisine katkı sağlanması ve yanlış ilaç kullanımının önüne geçilerek sağlık üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla yürütülen Akılcı İlaç Kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak adına Eskişehir ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Dede Korkut Parkında düzenlenen ödül törenine Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Uğur Bilge ödül töreninde yaptığı konuşmada “Gereksiz ilaç kullanımının azaltılmasına yönelik toplumun bilinçlendirilmesi çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bir resim yarışması düzenledik. Okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz de bizlere fazlasıyla destek oldular. Gelen resimler arasında ödüle değer görülen üç resmin sahiplerine ödüllerini verdik. Emeklerinden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.