Ressam Bilgen Ertekin'in ‘Resim ve Rölyef' sergisi; Eskişehir Espark yanı ‘Atila Özer Karikatürlü Ev'de, sanatseverlerin katılımı ile açıldı. Sergi sanatseverler tarafından gezilerek beğenildi.

Ressam Bilgen Ertekin, serginin açılışında yaptığı açıklamasında, ‘'Bir resim meraklısı olarak, 20 yılı aşan bir sürede her yıl yaptığım yağlıboya resim tabloları, bir sergi açacak kadar birikti. Daha önceki yıllarda yaptığım Tarihi Türk Evleri Rölyeflerinden örnek olacak şekilde, bu yağlı boya resimlerle birlikte sergiledim. Sergim; yağlı boya resimler ile rölyeflerden oluşan karma bir sergidir. Yağlı boya resimlerimin konuları; ağırlıklı olarak Türk kültürünün birçok özelliklerini yansıtan izlerden oluşmaktadır. Örnek olarak; Mevleviler, Türk el işi işleme motiflerinin farklı yorumlanması ve tarihi mekânların içinde günümüz insanlarının yaşamlarından oluşan kesitler bulunmaktadır. Sergim; 17 Ekim tarihine kadar, Atila Özer Karikatürlü Ev'de sergilenmeye devam edecektir'' dedi.