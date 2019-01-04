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Restorasyonu tamamlanan Himmet Baba türbesi alanını yakından incelediler

Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet mahallesindeki Seyid Battal Gazi’nin silah arkadaşlarının bulunduğu tarihi Himmet Baba türbesi alanında incelemelerde bulundular.

Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet mahallesindeki Seyid Battal Gazi'nin silah arkadaşlarının bulunduğu tarihi Himmet Baba türbesi alanında incelemelerde bulundular.


Tarihi açıdan birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Kümbet mahallesindeki yatırımları yakından inceleme fırsatı bulan Seyitgazi Kaymakamı Demirkol; ''Bölgemiz tarihi açıdan zengin, yaz veya kış gezilebilecek bir yerdir. Başkanımızla beraber yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk daha ne gibi çalışma yapabileceğimizi ve bölgenin tanına birliği açısından yapılabilecekleri yerinde değerlendirdik. Gelecekte bölgenin turizm açısından gelişerek tanınan bir yer duruma gelmesi için gereken çalışmaları yapacağız'' diye belirtti.


Seyitgazi Belediye Başkanı Kalın ise; ''Bölgemizin tarihsel gelişimini yakından takip ediyoruz. Kurumlarımızla beraber birçok çalışmaya ortak olduk. Belediye olarak yapılması gerekenleri fazlasıyla gerçekleştiriyoruz. Sıcakkanlı halkımız misafirperverlikleriyle vatandaşlarımıza örnek oluyor. İleriki zamanlarda gerçekleştireceğimiz güzel projelerimiz var'' diye belirtti.

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