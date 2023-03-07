Robotik kodlama ile kendilerini geleceğin teknolojisine hazırlıyorlar

Eskişehir'de robotik kodlama üzerine eğitimler veren Bilişim ve Teknoloji eğitmenleri Sena Erdur Harman ve Mustafa Mert Uyar, çocukların bilgisayar yazılımlarıyla erkenden tanışıp kendilerini geleceğe hazırlamalarını tavsiye etti.

Eskişehir'de bilişim teknolojileri üzerine öğretmenlik yapan Sena Erdur Harman ve Mustafa Mert Uyar, çocuklarda robotik kodlama yapmanın faydalarından bahsetti. Teknolojinin gelişmesiyle beraber kodlamanın öneminin daha da artacağını ön gören eğitmenler, dijital araçlardan ev inşaatına kadar her yerde kullanılabilir olduğunu vurguladılar. Çocukların gelecekteki meslek guruplarında yazılım çeşitlerinde sürekli karşılaşabileceklerini de sözlerine ekleyen uzmanlar, onları erken yaşlarda bilinçlendirmenin önemine de değindiler. Robotik kodlama öğrenime erkenden başlamanın keyfini yaşayan Ece Aydemir, “Artık her yerde robotik kodlamayla ilgili nesneler var” dedi.

“Önümüzdeki nesiller gelecekte yazılım ve robotik dallarla karşılaşacak”

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sena Erdur Harman, “Günümüzde çok fazla teknoloji yaygınlığı söz konusu ve tüm meslek dallarında çocuklar, teknolojiyle iç içeler. Bir cerrah bile artık robot kollarla dikiş dikiyor ya da ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Dolayısıyla önümüzde nesiller, yazılım ve robotik dallarla karışılacak. Çocuklar için bu durumun temelini ne kadar erken atarsak o kadar önemli. Onlara erken yaşlardan itibaren bunu öğretiyoruz ki ileride, ‘Bu nereden geldi, nasıl oldu' demesinler. En önemlisi de kendi teknolojimizi kendimiz üretebilmemiz gerekiyor. Bu üretim çerçevesinde yine onlar kendilerine, ‘Bir oyun onuyorum ama ben bunu nasıl oynuyorum' diyebilmelerini istiyoruz. Robotların hata yapma ihtimalleri de çok az. Bilindiği üzere kaza yapmayan arabaların tasarımında mutlaka bir yazılım vardır. Evlerin inşaatında da buna benzer robotik sistemler, afet durumlarında bir çözüm olabilir. Çocuklarımız hayalleri dâhilinde çok farklı tasarımlar yapabilir. Örneğin, deprem anlarında ne yapmaları gerektiğine ait afişler tasarlayabilirler. Bunun dışında ufak robotlar kullanarak projelerinin simülatörlerini hazırlayıp programlayabilirler. Bu sayede onları erken yaşlarda bilinçlendirebiliriz” dedi.

“Önceliğimiz algoritma ve mantıksal hamleler göstermektir”

Eğitmen Mustafa Mert Uyar, “Robotik kodlama son zamanlar gelişen bir kavramdır. Önceden Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Dersi diye geçiyordu. Bu süreçte legolar, tablet eğitimi ve metaverse dünyaları bir araya geldi. Bununla birlikte robotik kodlama içeriği oluştu. Anaokulu yaş guruplarından itibaren biz bu dersleri gösteriyoruz. Özellikle 3,5-4 yaşlarındaki öğrencilerimizle bu konulara başlıyoruz. Önceliğimiz ilk başta algoritma ve mantıksal hamleleri göstermektir. Bununla beraber legolardan hazır tasarımlar yaptırıyoruz. Daha sonrasındaysa öğrenciler isteklerince bunları hareket ettiriyorlar. Robotik kodlama sayesinde çocukların üretkenlikleri gelişiyor. Bir tema veriyoruz ve onun üzerinden tasarımlarını gerçekleştiriyorlar. Sonrasındaysa bu tasarımları hareketlendiren hup gibi bazı parçalarımız var. Bu parçalar sayesinde bluetooth ve tabletlerle etkileşimli olarak projeler ortaya çıkartıyoruz. Dolayısıyla onlara hem matematiksel düşünmeyi hem algoritmik bir beceri katıyoruz. Özellikle küçük yaş guruplarında, yönlerle alakalı güzel sonuçlar elde ettik” şeklinde konuştu.

“Robotlar yapıyor, küçük kodlar yazıyor ve oyunlar tasarlıyoruz”

Ece Aydemir (9), ”Robotik kodlamayı ve İngilizce'yi çok seviyorum. Babamdan dolayı kodlamaya bir ilgim var. Artık her yerde robotik kodlamayla ilgili şeyler mevcut. Bu işe erken yaşta alışmanın iyi olacağını düşündüm. Burada robotlar yapıyoruz, küçük kodlar yazıyoruz ve oyunlar tasarlıyoruz” diyerek duygu ve düşüncelerini ifade etti.