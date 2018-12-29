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Roma dönemine ait heykel ile yakalandı

Eskişehir’de Roma dönemine ait olduğu belirlenen bronz heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de Roma dönemine ait olduğu belirlenen bronz heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından Alpu-Mihalıççık kara yolunda elinde tarihi eser bulunduğu öğrenilen Sabri Ö.'nün kullandığı aracı durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, çuvalın içinde Roma dönemine ait olduğu belirlenen bronz heykel ile bronz ve gümüş Osmanlı tuğralı 2 adet sikke ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Sabri Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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