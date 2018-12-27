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Roma dönemine ait mermer kral heykeli ele geçirildi

Eskişehir’de tarihi eser niteliğinde mermer kral heykelini satmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de tarihi eser niteliğinde mermer kral heykelini satmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, olay, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbarlar neticesinde elinde bulunan tarihi eseri satmaya uğraştığı iddia edilen Ayhan B.'ye ait otomobili Eskişehir-Konya karayolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çuval içine gizlenmiş bir mermer kral heykeli ele geçirdi.


Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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