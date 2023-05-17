Romanya Köstence'den Başkan Ataç'a ziyaret

Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş kentlerinden olan Romanya Köstence'den gelen misafirleri ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, dünyanın farklı ülkelerindeki kardeş kentlerinde yaşayan vatandaşlar ile temasları devam ediyor. Bu çerçevede Romanya Köstence'den Eskişehir'i gezmek için gelen 35 kişilik heyet Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Ataç, Romanya'nın Köstence kenti ile kardeş olduklarını hatırlatarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Heyetten başkan Ataç'a anlamlı hediye

Romanyalı Kırım Tatar Ressam Ferodin Laila yapmış olduğu portreyi Başkan Ataç'a hediye ederek 18 Mayıs Perşembe günü Atila Özer Karikatürlü Ev'de açacağı ‘Kırım Sürgünü Resim Sergisi'ne davet etti. Başkan Ataç, hediyeden dolayı teşekkür etti. Ziyaretin ardından ise Başkan Ataç konuklara Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyum eserlerini de tanıttı. Öte yandan buluşmada Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Gündoğdu da yer aldı.