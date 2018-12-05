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Röntgen odasındaki yasak aşk cinayetinde karar: 12 yıl 6 ay

Eskişehir’de, karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği şahsı, hastanenin röntgen odasında bıçaklayarak öldüren şahıs, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Eskişehir'de, karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği şahsı, hastanenin röntgen odasında bıçaklayarak öldüren şahıs, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.


Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık S.A., maktul H.G.'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık S.A., yaptığı savunmada, suçu tahrik altında işlediğini belirterek maktul H.G.'ye ‘Biz kardeştik bana bunu nasıl yaparsın?' şeklinde çıkıştığını maktul H.G.'nin ise ‘Karına sahip çıksaydın, erkek olsaydın' cevabını vermesine sinirlenip saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.


Sanık S.A., ayrıca yaptığı savunmada, "Evde tartışırken eşime birkaç defa vurduğum doğrudur. Eşim camdan atlayarak kaçtı. Eşimi korkutmak için mutfaktan ekmek bıçağı alıp peşinden iş yerine gittim. Öncesinde maktulün yanına gitmek gibi bir niyetim yoktu. Maktulü öldürmek gibi bir kastım da yoktu" diye konuştu.


Cinayetin haksız tahrik altında işlendiğine hükmeden mahkeme heyeti, sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.


Sanık S.A., geçtiğimiz 28 Ağustos tarihinde, telefonunda karısıyla yaptığı mesajlaşmaları görünce H.G.'yi hastanenin röntgen odasında bıçaklayarak öldürmüştü.

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