RTÜK, 11. Gelecekle İletişim Çalıştayları için bilgilendirme toplantısı yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilere yönelik her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Gelecekle İletişim Çalıştayları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

RTÜK Uzmanları; Ahmet Akalın, Erdal Doygun ve Cemal Sonunur ile birlikte RTÜK ekibi, Anadolu üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin Uluslararası Öğrenci Ofisinde gerçekleştiren toplantıya İletişim Fakültesinde okuyan uluslararası öğrenciler katıldı. Toplantıda öğrencilere bu sene 11. si yapılacak Gelecekle İletişim Çalıştayı hakkında bilgi verildi.

Bu sene çalıştay, Türk Kurtuluş Savaş'ının başlangıcının 100. yılı olmasından ötürü "Kurtuluş Mücadelelerinde İletişim Araçları" teması ile 29 Nisan - 3 Mayıs 2019 ' da Gaziantep ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek. Çalıştaya Türk Kurtuluş Savaş'ında Anadolu'ya destek gösteren ülkeler başta olmak üzere Türkiye' de eğitim gören uluslararası öğrenciler katılacak.

Toplantıda, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in ve Üst Kurul Üyesi Arif Fırtına'nın koordinatörlüğünde hazırlık çalışmalarının devam ettiği de belirtildi.