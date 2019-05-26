RTÜK İletişim Çalıştayı'nda sunulan bildiriler kitaplaştırıldı

“Kültürel Değerlerin Tanıtımında Medyanın Rolü: Özbekistan Örneği” ana temasıyla 7-12 Mayıs tarihleri anasında Özbekistan'ın Taşkent, Semerkant ve Buhara şehirlerinde gerçekleştirilen Uluslararası 10. Gelecekle İletişim Çalıştayı'nda yapılan bildiri sunumları kitap haline getirildi.

Çalıştaya katılan öğrencilerin bildirilerinin bir araya getirilmesiyle oluşan kitapta çalıştay boyunca sunulan 25 bildiri yer alıyor. Kitap için bir önsöz kaleme alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, çalıştaya katılan gençlerin saha çalışmaları ile kültürel bilinç düzeylerinin arttırıldığını, atölye çalışmalarında ise öğrencilerin hazırlamış olduğu video film, resim ve grafiklerle Türkiye Türkçesi ile akademik yazım deneyimi kazanmalarının hedeflendiğini belirtti. Türk dünyasının her bir köşesinden gelip Türkiye'de iletişim, medya, yayıncılık, basın tarihi gibi alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencilerin çalıştayda sunmuş oldukları bildirilerin bu eserde toplandığını ifade eden Şahin, “Bu eserin oluşmasında katkıları olan öğrencilerimize, çalıştaya destek veren Taşkent Büyükelçiliğimize, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine, Anadolu Ajansına, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğine, Özbekistan Uluslararası Basın Kulübüne, Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Çalıştay için hazırlanan kitapta Türk ve akraba topluluklarından gelip Türkiye'de eğitim gören üniversite öğrencilerinin katılımı ile Üst Kurul tarafından gerçekleştirilen 10. Gelecekle İletişim Çalıştayı'nda sunulmuş olan bildirilerin yer aldığının altını çizen Çalıştay Koordinatörü ve Üst Kurul üyesi Arif Fırtına ise kitaptaki sunuşunda şu ifadelere yer verdi:

“Türk dünyası gençlerinin hazırlamış olduğu bu makaleler 28. bağımsızlık yıl dönümünde göz bebeğimiz, ata vatanımız Özbekistan'a tüm Türk dünyasının bir armağanıdır. Aynı zamanda bu eser, güzel Türkistan'a, onun merkezinde yer alan Taşkent, Semerkant ve Buhara'ı Şerif'e asırlık susuzluğu olanlar için Kasrı Arifan'dan gelmiş bir tas ayaz su'dur.”

Baskısı Mart 2019'da yapılan ve paydaş kurumlar ile iletişim fakültelerine dağıtılması planlanan kitabın editörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görev yapan Üst Kurul Uzmanı Ahmet Akalın, teknik sorumluluğu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesinde teknisyen olarak görev yapan Erdal Doygun, redaktörlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesinde üst kurul uzman yardımcısı olarak görev yapan Abdülkadir Maraş ve kapak tasarımı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü yüksek lisans öğrencisi olan Delwar Hosen tarafından yapıldı.