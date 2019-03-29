Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Ruhun Dirilişi Çanakkale" tiyatro oratoryosu etkinliği sanatseverlerin katılımı ile gerçekleştirildi ve yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki tiyatro etkinliğine; Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, Eskişehir Defterdarı Rahim Taş, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Seyircilerin duygusal anlar yaşadığı tiyatro programının yönetmenliğini eğitimci, yönetmen ve tiyatro öğretmeni Seker Aybala yaptı. Programın açılışında bir konuşma yapan Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, ‘'Bir metrekareye altı bin merminin düştüğü, kahramanca verilen bir direnişin mücadelesidir Çanakkale. Meselesi vatan ve bağımsızlık olanların; meselesi sömürü, işgal, yok etme olanlarla hesaplaşma yeridir. Al sancağı teslim edilerek Allah'a ısmarlanan yiğitlerin, memleket sevdasının diyet merkezidir Çanakkale. Ana sütü gibi muazzez toprağı, düşmana ezdirirse, o sütün helal olmayacağını bilerek, istiklal uğruna can veren Mehmetçiğin destan yazdığı yerdir. Kara Kalpaklı Türk komutanının, askerine “taarruzu değil, ölmeyi emrederek” tüm emperyal güçlere karşı meydan okuduğu coğrafyadır. Ta Malazgirt ovasından yürüyen Türk oğlunun bin yıldır köklerini saldığı Anadolu topraklarında “sonsuza kadar varım” mesajını verdiği yerdir'' diye sözlerini tamamladı.

Etkinlik programının muhtelif aralıklarında sanatçı İsmail Akar, Çanakkale Zaferi ile ilgili kahramanlık türkülerini sazı eşliğinde seslendirdi.

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca tarafından, tiyatro programının yönetmenine 'Plaket' taktim edildi.

Program sonunda; Tiyatro etkinliği, sanatseverler ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.